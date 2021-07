10% van de Limburgse schoolverlaters hebben jaar later nog geen werk: "Sommige sectoren zijn zwaar getroffen door corona"

Hoe hoger geschoold, hoe kleiner de kans om na een jaar werkzoekend te zijn. Maar de coronacrisis treft vooral de schoolverlaters uit opleidingen in sectoren die hard getroffen werden door de crisis, en waarbij de aansluiting met de arbeidsmarkt moeilijker loopt. "Jongeren die een jaar later nog zonder job zijn, daarbij zien we wel een link met het diploma dat ze halen", zegt Tine Lommelen, directeur van VDAB Limburg. "Met sommige diploma's ging het wat moeilijker, zoals diploma's voor in de horeca of voor creatieve beroepen. In andere beroepen zoals de zorg, was het heel gemakkelijk om een job te vinden."