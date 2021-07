Skatekoorts in Limburg: in 33 gemeenten kan je deze zomer skaten

"Corona is zeker een van de oorzaken voor de hype", zegt Gilles Lizin van Hasseltse skateclub KPM Skate. "Maar eigenlijk was er al vijf jaar een opmars bezig in de skatewereld. Het afgelopen jaar kon je natuurlijk helemaal niks meer gaan doen, en dus was skaten ideaal: dat mocht wel nog." Dat de skatekoorts groeit, is ook in Limburg duidelijk. Overal in de provincie schieten skateparken uit de grond en worden nieuwe clubs opgericht.

