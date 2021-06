Zweefvliegjes zorgen voor maar liefst 35 procent van alle bestuivingen: "Ze kunnen trektochten ondernemen over honderden kilometers"

Een van de meest bekende zweefvliegen is de blinde bij. "Maar eigenlijk is dat een slechte naam want ze is geen bij en ze is ook niet blind", zegt Cortens. "Ze heeft kleine haartjes op haar ogen staan, waardoor ze blind lijkt, maar dat is ze allerminst. Zeker de mannetjes hebben grote ogen, heel de kop is ingepalmd door ogen. Dat komt omdat ze hun ogen uitkijken op zoek naar een vrouwtje." De blinde bij komt net als vele andere soorten zweefvliegjes overal in ons land voor. "In een kleine stadstuin, overal waar een bloemetje groeit. De larven leven zelfs gewoon in onze beerputten."