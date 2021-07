Blankenberge heeft een nieuw coronatestcentrum voor reizigers: "Ook tweedeverblijvers en toeristen welkom"

Blankenberge heeft vanaf nu een eigen coronatestcentrum in het AZ Zeno. "Nog niet iedereen is volledig gevaccineerd en velen willen al op reis in juli. Met het nieuwe testcentrum proberen we de werkdruk bij de huisartsen weg te halen. Enkel mensen zonder symptomen mogen naar het testcentrum komen. Wanneer je klachten hebt, moet je nog steeds naar de huisarts", zegt laboratoriumverantwoordelijke André Trouvé.