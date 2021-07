Blijf & Beleef deals moeten toeristen opnieuw naar Leuven lokken

Ondertussen heropenen verschillende toeristische bezienswaardigheden hun deuren of starten aanbieders hun aanbod voor het publiek weer op. Zo zijn sinds deze week de dagelijkse rondleidingen in het gotische stadhuis weer mogelijk voor individuele bezoekers. Bezoekers kunnen aansluiten bij een tour met gids in een beperkte groep van tien bezoekers.

Rondleidingen met gids in de stad waren eerder al weer mogelijk. Bezoeken aan museum M, Abdij van Park, de universiteitsbibliotheek en de Sint-Pieterskerk (beleving met hololens of tablet) blijven gebeuren in tijdsblokken, om het aantal bezoekers te kunnen controleren. Ook brouwerij AB Inbev herstart haar brouwerijbezoeken op 26 juni.