Britney Spears getuigt voor het eerst in het openbaar over rechtszaak tegen haar vader: "Ik wil gewoon mijn leven terug"

Britney Spears brak als tiener door in 1998 met "...Baby one more time" en werd meteen wereldwijd een megaster. Ze reeg de hits aan elkaar, maar in de tweede helft van de jaren 2000 kreeg ze af te rekenen met mentale problemen en emotionele inzinkingen. Ze stortte meermaals publiekelijk in, in die mate dat ze in 2008 onder bewindvoerderschap werd geplaatst. Een bewindvoerder is een soort voogd, aangesteld door een rechter, om de belangen te behartigen van iemand van wie geoordeeld wordt dat hij niet meer in staat is om zijn eigen zaken te beheren en zelf beslissingen te nemen.