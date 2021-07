Inwoners Kortenberg protesteren tegen nieuwe installatie De Watergroep: “Gebouw verpest ons landschap"

Het terrein langs de Hulstbergstraat in Meerbeek is een belangrijk waterknooppunt voor De Watergroep. Van daaruit vertrekt 58% van het water dat de maatschappij in Vlaams-Brabant produceert. Vandaag is er op de site weinig te merken van grote waterreservoirs die er nu al onder de grond zitten. Bovengronds zijn enkel een paar kleine gebouwen te zien. In de toekomst zou dat kunnen veranderen, want de watermaatschappij heeft plannen om op dezelfde plek een nieuwe wateronthardingsinstallatie te bouwen. Zo’n installatie zorgt voor "zachter water" met minder kalk, wat beter is voor leidingen en huishoudtoestellen.

Maar buurtbewoners zijn niet opgezet met die nieuwe bouwplannen. “We zijn niet tegen die installatie op zich, want we kunnen allemaal wel zachter water gebruiken”, verduidelijkt Peter Servais, de voorzitter van het wijkcomité Den Tomme, dat de protestactie mee ondersteunt. “We hebben wel een probleem met een gebouw van 100 meter lang en meer dan 16 meter hoog, dat in ons landschap gaat komen te staan. Bovenop een heuvelrug en zichtbaar van heinde en verre.” Volgens Servais kan het anders: "Er zijn voorbeelden van gebouwen die volledig onder de grond worden gebouwd en die veel meer zijn ingepast in het landschap dan enkel wat hagen en bomen errond."