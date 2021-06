Concert songfestivalwinnaar Måneskin Lokerse Feesten op minder dan één minuut uitverkocht

Måneskin was al enorm populair in Italië toen ze deelnamen aan het Eurovisiesongfestival. Ook hier in België scoorden ze een hit met "Zitti e buoni". Ze staan al twee weken op nummer één van "De Afrekening" van Studio Brussel en ook in de MNM 50 doen ze het heel goed. De band zingt zowel in het Italiaans als in het Engels en werd al miljoenen keren gestreamd op Spotify.

Bekijk hieronder het optreden van Måneskin waarmee ze de overwinning op het Eurovisiesongfestival binnenhaalden en lees verder onder de video: