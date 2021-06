CT-scan levert bewijs: Oude Egyptenaren deden al aan kaakchirurgie

De onderzoekers zagen op de beelden van de scan dat de mummie sporen vertoonde van een tandheelkundige ingreep met een chirurgisch instrument. Daarop hebben ze op basis van de scans een 3D-reconstructie gemaakt van het gebit van de man.

In de bovenkaak zaten sporen van de extractie van de wortel van een tand en van het openen van een wonde in het been.

"Er waren geïnfecteerde wonden door problemen met de tanden die doorgedrongen waren in het been en normaal vormt dat ovale of afgeronde gaten", zei professor Raphaël Olszewski van de afdeling mondheelkunde en maxillofaciale - van de kaak en het gezicht - chirurgie van Saint-Luc. "We vonden ook twee verwondingen die niet natuurlijk zijn: een vierkante wonde met rechte hoeken en een ovale wonde die toegebracht is met een chirurgisch instrument. Daarmee is been weggenomen aan de kant van het verhemeltebot om etter te laten wegvloeien."

Caroline Tilleux, een archeologe van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, zei dat de ontdekking er gekomen is dankzij "een samenloop van omstandigheden, namelijk dat de mummie goed bewaard is en dat we CT-scans van dit individu gemaakt hebben, maar ook doordat we een 3D-model gemaakt hebben van zijn gebit en doordat we een aantal mensen samengebracht hebben met erg specifieke competenties. Wat nu interessant zou zijn, is nagaan in andere instelingen waar men CT-scans gemaakt heeft, of men daar andere sporen van menselijke interventies aan het gebit kan ontdekken."