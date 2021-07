Dierenasiel Ieper zoekt boerderij voor 70-tal wilde katten: "Ze zijn te wild om  als huiskat te adopteren" 

Normaal verblijven er 5 tot maximum 20 katten in het dierenasiel in Ieper. "De meeste zijn tam en sociaal en worden binnen 2 tot 5 weken geadopteerd", vertelt Myriam Lamaire, vrijwilligster bij het dierenasiel in Ieper. Maar sinds kort vangen ze een 70-tal wilde katten en kittens op, die rondliepen op een vroegere boerderij, waar de eigenaar vertrokken is. Het dierenasiel van Ieper probeert nu voor hen een nieuwe thuis te vinden.