Dilsen-Stokkem geeft geen toelating voor herdenkingsmoment Jurgen Conings

"We hebben geen gegevens van de organisator van het herdenkingsmoment", zegt burgemeester Vandeweerd van Dilsen-Stokkem. "We weten niet wie die persoon is. We kunnen dus ook niet met hem of haar overleggen over het aantal toegelaten deelnemers, mogelijke risico's of veiligheidsmaatregelen. Daardoor is er kans dat de herdenking voor mogelijk gevaarlijke situaties zorgt en dat de openbare orde wordt verstoord. Daarom geeft de politie een ongunstig advies en ik volg hen daarin door geen toelating te geven voor het herdenkingsmoment", besluit burgemeester Vandeweerd.