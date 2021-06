Directrice van rusthuis in Heusden reageert verslagen na verdacht overlijden: "Erg onder de indruk"

Het hele gebeuren zorgt ook voor grote verslagenheid bij de medebewoners en de familieleden. Zo klinken er bezorgde reacties over de veiligheid van de bewoners. Kan zo'n voorval in de toekomst vermeden worden door de kamerdeuren op slot te doen? Niet echt, volgens Praet. “In uitzonderlijke gevallen kan de deur op slot vanbinnen, maar dat is eigenlijk niet ideaal. De verpleging moet natuurlijk binnen kunnen om de bewoners te helpen als dat nodig is”, verduidelijkt ze.



"Maar uiteindelijk beslissen de bewoners zelf of hun deur op slot gaat of niet", benadrukt Praet. “Een woonzorgcentrum is geen gevangenis. Het is een plaats waar mensen samenwonen. We trachten dus zoveel mogelijk huiselijkheid te creëren."

Beluister hieronder het volledige gesprek met Githa Praet op Radio 2 Oost-Vlaanderen.