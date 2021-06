Doek valt over jarenlange fraudezaak tegen textielgigant Beaulieu: familie-De Clerk koopt proces af met 50 miljoen euro

Beaulieu is een textielgigant, met name in de productie en verkoop van tapijten. Het is de befaamde Roger De Clerck (ook wel "boer Clerck" genoemd, naar zijn roots in een boerenfamilie) die het bedrijf opricht en uitbouwt tot een wereldspeler. Boer Clerck is bekend omdat hij strak de touwtjes in handen houdt in zijn bedrijf, en veel gedaan krijgt van de Belgische staat, zoals de miljoenen subsidies die hij krijgt voor de overname van fabrieken die hij kort daarna sluit. In een Panorama uit 1988 zegt hij daarover dat “er veel gezegd en geschreven wordt”. “Wij zweten ook veel voor de staat he”, aldus een grijnzende De Clerck.

Begin jaren 90 start het gerecht fraudedossiers op tegen Roger De Clerck en zijn familie. Hij zou daarover gezegd hebben dat het gerecht (en ook journalisten) “wilde zwijnen zijn, die tegen een eik schuren”. De eik, dat was hij en zijn familie. De Clerck verdeelde zijn bedrijf onder zijn zes kinderen, onder wie verschillende ook in aanraking kwamen met het gerecht en de belastingsdiensten.

De kleinzoon van Roger De Clerck, Anthony “Anthonyke” De Clerck (de zoon van Jan), was begin jaren 90 wekenlang voorpaginanieuws omdat hij ontvoerd werd. De zaak liep goed af omdat de familie losgeld betaalde. Roger De Clerck overleed in 2015, op 91-jarige leeftijd. De familie-De Clerck staat in de top 30 rijkste families van ons land, met een geschat vermogen van ongeveer 1,3 miljard euro.