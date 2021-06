Peter Van de Veire sprak met Ed Sheeran over z'n nieuwe single en dochter: "Ik ben verantwoordelijk voor de pampers" 

"Ik ben erg zenuwachtig, maar ik voel me ook heel energiek", vertelt Ed Sheeran aan MNM-dj Peter Van de Veire. De Britse singer-songerwriter bekend van hits als "The A Team", "Thinking Out Loud" en "Shape of You" heeft vandaag voor het eerst in anderhalf jaar een nieuw nummer uitgebracht uit als solo-artiest.