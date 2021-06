Eerste Trump-aanhanger veroordeeld voor bestorming Capitool krijgt geen gevangenisstraf

Anna Morgan-Lloyd had al voor de hoorzitting een deal gesloten met de aanklagers. Ze gaf toe dat ze het parlementsgebouw illegaal was binnengedrongen om toenmalig president Trump te steunen. Op 6 januari dit jaar werd het Capitool bestormd door Trump-aanhangers, op het moment dat de Amerikaanse volksvertegenwoordigers er de verkiezingsoverwinning van Joe Biden bezegelden. Toenmalig president Trump hield een toespraak in de buurt waarin hij zonder enig bewijs van "een gestolen verkiezing" sprak en zijn aanhangers aanmoedigde om de tempel van de democratie binnen te gaan.

Anna Morgan-Lloyd geloofde Trump, ze was ongeveer tien minuten binnen geweest zonder schade aan te richten of geweld te plegen. Achteraf postte ze op Facebook: "Dit was de beste dag van mijn leven". Sinds haar arrestatie heeft Morgan-Lloyd met het gerecht samengewerkt, haar verontschuldigingen aangeboden en is ze volgens haar advocaat "een aantal van haar opvattingen beginnen herzien".