Egels op de dool in stadskernen van Waasland: "Te weinig voedsel door droogte"

In het opvangcentrum in Kieldrecht bij Beveren zien ze een groter aantal egels dan vorige jaren. "In een normaal seizoen vangen wij gemiddeld 30 à 40 egels op. Het egelseizoen loopt nog tot eind september en op dit moment hebben we er al 25, veel meer dus dan gewoonlijk!", vertelt Denise Denys van het opvangcentrum. Wanneer de egels terug gezond zijn, worden ze door het opvangcentrum opnieuw uitgezet in de vrije natuur.

"Als je zelf een egel ziet in je tuin of omgeving kan je het beestje helpen door kattenbrokken en wat water buiten te zetten", geeft Denys nog mee als tip.