Ethiopische tweeling (9) woont apart, maar speelt 1 personage in bekende musical

Sahladin en Bekema zijn bijna 10 jaar geleden geboren in Ethiopië en allebei terechtgekomen in België, in de provincie Oost-Vlaanderen. Bekema werd geadopteerd door het gezin Stalmans in Lokeren en Sahladin door het gezin Diliën in Lede. De families zien elkaar vaak zodat de broers de kans hebben om samen te spelen en bij elkaar te zijn. En nu spelen ze vanaf het najaar in de musicalversie van de bekroonde filmklassieker "The Bodyguard".

