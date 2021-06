17 Europese leiders in brief: "Blijven vechten tegen discriminatie tegen LGBTI"

Later vandaag en morgen vindt in Brussel een Europese top plaats. Die gaat vooral over migratie, maar mogelijk komt ook Hongarije weer ter sprake. De Hongaarse regering blijft zich verdedigen tegen de kritiek op de wetgeving. In een reactie op de uitspraak van Commissievoorzitter von der Leyen noemde de regering wat von der Leyen zei eveneens "een schande", "want het is gebaseerd op valse beschuldigingen".

De wet is niet discriminerend, herhaalt Hongarije nog eens, ze is enkel bedoeld om de rechten van kinderen te beschermen. Volgens de Hongaarse regering is de wet ook gebaseerd op Artikel 14 van het Charter voor Fundamente Rechten van de Europese Unie. Volgens Hongarije maakt von der Leyen zich schuldig aan een "bevooroordeelde politieke mening zonder eerst een onpartijg onderzoek uit te voeren".

De holebi- en transgemeenschap wordt vaak afgekort met LGBTI of LGBTQ+. In deze video leggen we in 1 minuut uit over wie het gaat: