Planbureau ziet staatsschuld komende jaren almaar oplopen, met begrotingstekorten ruim boven 5 procent

Als je jaar na jaar de rekeningen niet kunt betalen, dan stapelen je schulden op. Dat is dus ook voor de Belgische overheid het geval. Als België in één klap zijn schulden wil terugbetalen, moet het meer dan 500 miljard euro op tafel leggen.



Het Planbureau verwacht voor dit jaar een stabilisering van de staatsschuld, omdat de economie weer fors aantrekt, maar daarna gaat het weer in stijgende lijn. Voor 2025 zouden we uitkomen op meer dan 120 procent van het bruto binnenlands product, dat is de waarde van alle goederen en diensten die in België worden geproduceerd. Zo komen we heel dicht bij het naoorlogse record van 130 procent midden jaren 90.



Op deze grafiek zie je de evolutie van de totale Belgische staatsschuld, met een raming tot 2026 (lees verder onder de grafiek):