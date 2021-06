Een dode en zware schade bij gasontploffing in Zele: "Stukken uit muren en het dak zijn weggeblazen"

In Zele is vanmiddag een dode gevallen bij een gasontploffing. Die vond vanmiddag iets over 14 uur plaats, in een woning in de Acacialaan. Meteen na de ontploffing brak een brand uit, die is ondertussen onder controle. Intussen worden ook de gevolgen van de ontploffing steeds duidelijker. "Delen van de muren van de woning zijn weggeblazen en het dak is ingestort. Er is zeer zware schade, de woning is waarschijnlijk verloren", vertelt burgemeester Hans Knop.