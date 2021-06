Malle schenkt 2.000 euro aan het Waalse Beauraing: "Willen hen een hart onder de riem steken"

"Die beelden doen toch onmiddellijk terugdenken aan de rampzalige toestanden die wij hebben gekend", zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM) op Radio 2 Antwerpen. Hij heeft het over de tornado die bijna dag op dag 54 jaar geleden, op 25 juni 1967, een spoor van vernieling door Oostmalle. "Wij vinden het nodig als gemeente die dit meegemaakt heeft en destijds blij was met de steun die wij toen kregen, om het voorbeeld te geven. We hopen dat andere gemeenten zullen volgen."

Bij de tornado in Oostmalle stortten destijds137 huizen in. Honderden mensen raakten gewond, als bij wonder vielen er geen doden. Opvallend is dat in beide gemeenten de kerktoren werd weggeblazen.