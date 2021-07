In Genk en Hasselt kan je gratis zonnecrème tanken: om inwoners bewust te maken van risico op huidkanker

De zuilen met zonnecrème zijn te vergelijken met de verschillende verdelers van alcoholgel die het voorbije jaar overal in het straatbeeld opdoken. “Je moet er gewoon je handen ondersteken en je krijgt een hoeveelheid zonnecrème waarmee je je kan insmeren. Het toestel is volledig contactloos, dus coronaproof. Bovendien wordt het ook nog eens volledig ontsmet bij elke navulling en onderhoudsbeurt."

In Hasselt staan de zuilen al op 3 plaatsen: op de Grote Markt, op het Evenementenplein en in het domein Kiewit. In Genk worden volgende week 2 verdelers geïnstalleerd: in Labiomista en in de Marktstraat in centrum van de stad. Ook andere centrumsteden in Vlaanderen zijn in het project gestapt.