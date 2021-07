Gloednieuwe wieken geplaatst in gerestaureerde Koutermolen in de Gavers

De Koutermolen kent een lange geschiedenis. Gebouwd in de tweede helft van de achttiende eeuw en afgebrand op Palmzondag van 1892. August Gheysens, de toenmalige molenaar, kon de Brandemolen in Deerlijk kopen die werd gedemonteerd en terug opgetrokken op de molenberg in de Gavers. In de Eerste Wereldoorlog ging de molen opnieuw tegen de vlakte.

Daarna kocht de zoon van August Gheysens, Victor, de molen op en die werd verhuisd naar de Gavers. Tot in 1946 werd er graan mee gemalen. In 1976 werd de molen voor een symbolische frank gekocht door de Provincie. Die was toen al volledig vervallen. Na een eerste restauratie was de Koutermolen tien jaar later weer maalvaardig. In 2020 trok de Provincie 246.826 euro uit voor een broodnodige tweede restauratie. Molenbouwer Wieme uit Machelen voert de werken uit en architecte Sabine Okkerse uit Oudenaarde begeleidt ze.