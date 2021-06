BEKIJK: Appartementsgebouw deels ingestort vlak bij Miami Beach in Florida: ravage is enorm

Er is nog veel onduidelijkheid, maar er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. Volgens lokale media was het pand gebouwd in 1981 en bevatte het meer dan 100 eenheden. Of die op dit moment allemaal bewoond waren, is niet duidelijk.



Getuigen zouden mensen hebben horen roepen vanonder het puin. Anderen worden door de brandweer van balkons gehaald, in het deel van het gebouw dat nog overeind staat.