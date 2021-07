24 keer betrapt achter het stuur met rijverbod: 3 jaar cel voor Hasselaar

Voor de politierechter in Hasselt is de maat nu vol. “De man heeft een complete minachting voor verkeersregels en uitgesproken veroordelingen. Hij brengt onophoudelijk de verkeersveiligheid van andere weggebruikers in gevaar. Een strenge straf moet paal en perk stellen aan zijn houding."

De man kreeg nu een effectieve celstraf van 3 jaar. Omdat hij onder invloed van drugs rondreed, komt daar nog een maand cel bij en zijn auto is verbeurd verklaard. De vrouw die met hem meereed, kreeg een boete van 800 euro. De man een werkstraf geven, was niet mogelijk omdat hij invalide is.