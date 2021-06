Heel wat vaccintwijfelaars kiezen nu toch voor coronaprik: "Mensen willen liefst op eigen tempo beslissen"

Als je naar de vaccinatiegraad kijkt, zijn er wel grote verschillen in ons land. In Vlaanderen ligt die op 74 procent van de volwassenen, in Brussel maar op 51 procent. Dat baart Van Damme wel wat zorgen, al weet hij dat er in Brussel wel actie wordt ondernomen. "Dat maakt uit, want anders heb je iets meer vatbare mensen in een bepaald deel van het land, waar het virus kan overleven en zich verspreiden. Het is in ieders belang dat die percentages zo hoog mogelijk liggen over het hele grondgebied, dan heb je ook een groepseffect."

Het kan lukken, als je kijkt naar Wallonië. "Dat is aan een inhaalbeweging bezig en dat heeft ook iets meer tijd gekost. Zien vaccineren, doet vaccineren. De verhalen van mensen die terugkomen van vaccinatiecentra zijn positief en dat heeft ook effect op de mensen die thuisgebleven zijn. Je moet het tijd geven. Maar we zitten wel in een pandemie, dus we willen die cijfers in juli snel naar boven zien gaan."