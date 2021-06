Herdenking instorting schoolgebouw, bouwvakkers leggen bloemenkransen en helmen neer: "Herkenbare situatie"

Bij de herdenking werd ook een boodschap voorgelezen van Ahmed. Hij is één van de bouwvakkers die de ramp overleefde.

Ik ben Ahmed en werk als arbeider voor een interimkantoor. Vorige week vrijdag ben ik zoals elke dag aan het werk gegaan op de werf van het schoolgebouw op Antwerpen Nieuw Zuid. Ik ben loodgieter en ik werkte met mijn collega's aan een ventilatiesysteem in de nieuwe school. De werkdag zit er bijna op, we zijn vroeg begonnen. We beginnen stilaan op te ruimen. Het is half drie. Ik sta op het gelijkvloers, tussen het materiaal en mijn gereedschap, en mijn gedachten zitten bij opruimen en inladen. Ik hoor opeens een doffe en zware bonk boven mij in het gebouw, de ene na de andere. Het lijken wel inslagen die elkaar sneller en sneller opvolgen, in een onregelmatige kadans, het is een stortvloed van lawaai, van stenen en staal, van misschien wel bominslagen.

De benedenruimte vult zich razendsnel met stof en ik hoor menselijke geluiden, roepen, ijzingwekkende menselijke kreten. Het gaat door merg en been. Ik weet niet wat er gebeurt. Verdoofd lopen mijn collega en ik naar de uitgang vlakbij, naar buiten, naar de straat, naar frisse lucht, naar de open hemel, naar zuurstof. Ik sta vastgenageld aan de grond, perplex, verdoofd, verdwaasd en verdwaald. Ik stop ergens met lopen, draai me om naar het gebouw en ik sta als een menselijke machine te kijken naar de stofwolk en puinhopen van staal en beton. Ik registreer gewoon deze afgrond van zien, horen en voelen. Iemand raakt me aan en roept: "We gaan helpen!".

Als een robot, automatisch, beweegt mijn lichaam en volg ik de man. Via een buitentrap bereiken we de eerste verdieping. Andere bouwvakkers liggen daar onder het puin en we zijn hulpeloos. Het staat op mijn netvlies gebrand, wat ik daar zag. Het is niet te beschrijven. Wij kunnen niet helpen. We hebben niet de opleiding en niet de middelen. Gelukkig zijn de hulpdiensten snel bij de slachtoffers. Ik ga, verdoofd nog altijd, weer naar beneden. Een hulpverlener spreekt me aan. Ik laat alles achter en ga te voet naar huis. Ik weet niet hoe het nu verder moet. Ik slaap niet en ik heb veel hoofdpijn.