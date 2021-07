Parureboek uit Brugge opgenomen in de Vlaamse topstukkenlijst

Het Parureboek met zestiende eeuwse tekeningen uit het Museum van het Heilig Bloed in Brugge is opgenomen in de topstukkenlijst. Dat is een lijst van Vlaamse kunstwerken, die als zeer belangrijk worden gezien en waar extra voorzichtig mee moet omgesprongen worden. De tekeningen in het Parureboek zijn enkele van de oudst gemaakte tekeningen op papier in Vlaanderen. Opmerkelijk want tekeningen werden eigenlijk pas vanaf de 17de eeuw gebruikt en ook verzameld.

Een parure is een geborduurde mantel die tijdens publieke optredens gedragen wordt door de leden van het broederschap van het Heilig Bloed. De ontwerpen van die parures van rond 1450 tot 1600 werden gebundeld in het Parureboek. De verzameling geeft een mooi zicht op de evolutie van de modeverschijnselen toen. De tekeningen werden gemaakt met pen, krijt, waterverf of olieverf.