Brusselse hotels verliezen klanten door annulering Tomorrowland: "Rekenden sowieso niet op hen, wel op heropleving toerisme"

Het definitief annuleren van Tomorrowland is een spijtige zaak voor de al erg getroffen hotelsector in Brussel. Dat zegt Marc Van Muylders van Horeca Brussel. "Al hadden we niet echt gerekend op veel extra hotelgasten in deze afgeslankte versie met enkel Europese en binnenlandse bezoekers. Normaal zitten onze hotels vol met Tomorrowlandbezoekers van ver buiten Europa. Er is dan ook een Tomorrowlandevenement aan de Beurs, nu niets daarvan."