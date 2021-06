Indaver over met PFAS vervuilde grond uit Zwijndrecht: “We kunnen die hier perfect verwerken, maar of dat verantwoord en aangewezen is?”

Wat moet er gebeuren met de grond in Zwijndrecht die vervuild is met schadelijke chemische stof PFOS, die behoort tot de familie van de PFAS? Die kan gereinigd worden, zegt afvalverwerker Indaver. De grond kan de verbrandingsoven in, op zeer hoge temperaturen, en dat vernietigt de schadelijke stoffen. Indaver verwerkt elk jaar 400 tot 500 ton PFAS-houdend afval. De vraag is of verbranding van de vervuilde grond uit Zwijndrecht de beste oplossing is.