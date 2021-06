Je identiteitskaart afgeven in een hotel, in de winkel... Wanneer mag het, en wanneer mag je weigeren?

Of je een identiteitskaart best afgeeft of niet, hangt af van wie ernaar vraagt. “Het is bij wet bepaald wie mag vragen je identiteitskaart te tonen”, legt Koen Schuyten van de FOD Binnenlandse Zaken uit bij "De inspecteur" op Radio 2." “Zij mogen dit enkel doen omwille van een wettelijke opdracht of verplichting. Je identiteitskaart overal achterlaten is gevaarlijk voor identiteitsfraude, dus er zijn strikte regels.” Hieronder zetten we alle regels op een rijtje.