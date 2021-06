Jongeren dansen erop los in 2 Kortrijkse cafés: "Cafébazen huurden dj in, kan écht niet"

De politie en de gemeenschapswachten van Kortrijk gaan de komende dagen extra alert zijn. "De examens zijn afgelopen. Daarom houden we de uitgaansbuurt nog wat meer in de gaten. We houden de in-en uitgang van de Burgemeester Reynaertstraat in de gaten, zodat er zeker niet te veel volk samentroept. We houden ook een oogje in het zeil op de terrassen. Maar binnen in de cafés zijn de cafébazen eigenlijk verantwoordelijk. Daar controleren wij normaal gezien niet. Maar na wat er gisterenavond is gebeurd, gaan we dat toch doen als het nodig zou blijken. En wie zich niet aan de afspraken houdt, zal een boete krijgen. Normaal gezien hebben we de handen meer dan vol buiten, op straat. Maar als het nodig is, treden we vanaf nu dus ook binnen op. De cafébazen zijn gewaarschuwd."