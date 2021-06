Laatste editie van prodemocratische krant Apple Daily in Hongkong wordt druk gelezen

"In de beginjaren was Apple Daily een sensatiekrant met veel ranzig misdaadnieuws, maar geleidelijk aan werd de krant steeds politieker en journalistiek sterker. Zeker de laatste jaren publiceerden ze sterke onderzoeksverhalen, bijvoorbeeld over politiegeweld tijdens de protesten tegen de overheid", vertelt correspondente Leen Vervaeke.

Met Apple Daily verdwijnt nu de laatste grote oppositiekrant van Hongkong. Vervaeke: "Er zijn nog steeds andere pro-democratische nieuwssites, maar van al die media beschikte Apple Daily over de grootste redactie en de meeste middelen." Westerse landen hebben eerder al geklaagd dat Hongkong zo de persvrijheid aan banden wil leggen, terwijl die voor 50 jaar na de overdracht aan China in 1997 gegarandeerd was.