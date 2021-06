Arvid De Muynck (39) van het College Ten Doorn in Eeklo is verkozen tot Leraar van het Jaar 2021

Uit vele straffe onderwijsverhalen werd dit jaar opnieuw één leerkracht verkozen als Leraar van het Jaar. Deze keer werd dat leerkracht Engels en Nederlands Arvid De Muynck. Uit meer dan 18.000 leerkrachten is Arvid volgens zijn leerlingen terecht verkozen, want hij heeft hen als de beste geholpen door het moeilijke coronajaar. “Ik had het erg lastig dit schooljaar, maar dankzij meneer De Muynck voelde ik me begrepen en minder eenzaam”, vertelt een leerling.