BEKIJK: Marie Constance (18) getuigt over moeilijk coronajaar: "Beste vriendin en grootvader verloren"

Marie Constance zit in het laatste jaar Kantoor op GO! Talent in Dendermonde en heeft morgen proclamatie. "Een enorme opluchting", vindt ze, want nu kan ze een moeilijk hoofdstuk afsluiten. Het afgelopen jaar was voor haar enorm lastig en emotioneel. Zo moest ze in een korte periode afscheid nemen van zowel haar beste vriendin als haar opa. "Daarbovenop kwam dan nog eens de quarantaine, we mochten niemand zien. Dat was heel moeilijk", getuigt ze.

