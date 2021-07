Meer jongeren overwegen laborant te worden: "Drie keer meer interesse dan vorig jaar", zegt Odisee hogeschool

De stijgende interesse in de opleiding biomedische laboratoriumtechnologie is waarschijnlijk te wijten aan het coronavirus. "Door de komst van corona kreeg de farmaceutische sector het afgelopen jaar heel wat aandacht. In de media ging het vaak over wetenschappelijke onderzoeken, over de successen van de farma en over coronatesten. Daarnaast zijn er ook heel wat vacatures bijgekomen in die sector", vertelt Filip Salmon van de hogeschool.

Studenten die ook graag aanwezig willen zijn op de infodag zaterdag, kunnen nog tot vrijdagavond een tijdsslot reserveren op de website van Odisee.