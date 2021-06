Merchtem breidt zone 30 uit in alle dorpskernen

De zones zijn vrij groot, vooral in Brussegem, Hamme en Peizegem. In Brussegem bijvoorbeeld wordt de Linhoutstraat een fietsstraat (max 30 km/u), dat wil zeggen dat je er fietsers niet mag inhalen. Nog in Brussegem wordt de zone 30 in het centrum uitgebreid tot onder andere de Dorpsstraat en de wijk Rinkeling wordt er zone 30.

In Bollebeek worden een deel van de Steenweg op Asse en enkele zijstraten zone 30. Voor Peizegem wordt een groot deel van het centrum fietsstraat en zone 30. In Hamme wordt zowat de hele deelgemeente zone 30 en in Ossel gaat het om de Kasteelstraat en omgeving. In Merchtem-centrum bestaat al langer een grote zone 30. Het gemeentebestuur belooft politiecontroles en na een half jaar volgt er een evaluatie van de nieuwe regeling.