Microsoft lanceert Windows 11: "We willen dat ontwikkelaars zelf geld verdienen met hun apps"

Een andere belangrijke vernieuwing is dat Microsoft aan ontwikkelaars de mogelijkheid biedt om hun inkomsten volledig te houden als ze hun app via Windows 11 aanbieden. Dit is duidelijk een vingerwijzing naar Apple dat nu in een proces zit met Epic Games, de ontwikkelaar van de game Fortnite. Die is boos omdat die een deel van zijn inkomsten aan Apple moet geven om zijn app bij in de Appstore te verkopen.