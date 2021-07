Mortsel start eigen deelfietsensysteem: "We willen vooral heel flexibel zijn" 

Mortsel is al 5 à 6 jaar vragende partij om het Antwerpse Velo-systeem ook in de stad uit te rollen. Voor het stadsbestuur was dat een logische keuze aangezien vele Mortselnaren voor hun werk of in hun vrije tijd in Antwerpen moeten zijn. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig, licht D'Hulster toe: "We zien ze in Mortsel bij wijze van spreke staan. Het dichtsbijzijnde station ligt op een kilometer van onze gemeentegrens. Ze zijn dus nog niet helemaal doorgedrongen in de rand. Daarnaast blijft het ook een vrij complex systeem. Ook loopt het bestaande contract van Antwerpen nog een aantal jaren door."