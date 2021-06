Muggenplaag teistert Putte: "Ze zoemen met tientallen rond je hoofd, je kan niet meer buiten komen"

Wat is er aan de hand in het dorp Grasheide bij Putte? Sinds een paar dagen klagen inwoners er over een heuse muggenplaag. "Ik heb nog nooit zoveel muggen op één plaats gezien. Je bent nog maar net buiten of ze zoemen al met tientallen rond je hoofd", vertelt Sofie Antonis, de directrice van de Vrije Basisschool in "Start Je Dag". "Ze bijten dus dat is erg vervelened. Voor onze kinderen op de speelplaats is dat bijna niet te doen. De muggen komen ook massaal de klassen in omdat we met de ramen open ventileren voor corona. Elke avond gaan we met een anti-muggenspray door de lokalen. Sommige juffen nemen ook muggenmelk voor hun leerlingen mee", zegt Antonis. "Juffen die in de buurt wonen, vertellen me dat ze gewoon niet meer in hun tuin kunnen zitten."