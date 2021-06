Nog altijd geen Britse toeristen in Ieper: "We hebben ze écht nodig"

Het toerisme in Ieper draait voor een heel groot stuk op de Britten, die de streek van de Eerste Wereldoorlog komen bezoeken. Driekwart van de toeristen in het Albion Hotel in Ieper is normaal gezien Brits. "Hun afwezigheid valt voor ons niet te compenseren", zegt Ruth Decraemer van het hotel. "Ieper is een stad die niet kan leven van binnenlands toerisme alleen, in tegenstelling tot de kust en de Ardennen. Ieper heeft zijn Commonwealth-gasten écht nodig."