Onderzoekers vinden 3.000 jaar oud menselijk slachtoffer van een aanval door een haai

Het team kwam tot de conclusie dat 'Nummer 24' meer dan 3.000 jaar geleden gestorven is, tussen 1370 en 1010 v.C. De spreiding van de wonden wijst er sterk op dat het slachtoffer in leven was tijdens de aanval: zijn linkerhand was afgebeten en mogelijk was dat een afweerletsel.

Het lichaam van de man was kort na de aanval geborgen en hij was begraven in de begraafplaats bij zijn mensen. De verslagen van de opgraving toonden dat hij naast de linkerhand ook zijn rechterbeen miste en dat zijn linkerbeen omgekeerd bovenop zijn lichaam was gelegd.

"Gezien de verwondingen was hij duidelijk het slachtoffer van een aanval door een haai" zeiden White en Schulting. "Het is goed mogelijk dat hij met metgezellen aan het vissen was, vermits hij snel geborgen werd. Op basis van de aard en de spreiding van de sporen van de tanden, is een tijgerhaai of een witte haai waarschijnlijk de soort die verantwoordelijk is voor de aanval."

"De neolitische mensen uit de Jōmon-tijd in Japan maakten gebruik van een reeks mariene hulpbronnen", zei mede-auteur doctor Mark Hudson van het Max-Planck-Institut für Menscheitsgeschichte in Jena. "In het tweede millennium v.C. vindt er blijkbaar een verschuiving plaats waarbij grotere vissen het doelwit worden, vermoedelijk om de eigen sociale status te vergroten. Het is niet duidelijk of Tsukumo nummer 24 opzettelijk de haai heeft aangevallen of dat de haai werd aangetrokken door bloed of aas van een andere vis."

"Hoe dan ook biedt deze vondst een nieuw perspectief op het oude Japan en is het daarnaast ook een zeldzame gelegenheid voor archeologen om een dramatische gebeurtenis in het leven van een prehistorische grmeenschap te reconstrueren", zei Hudson.

De studie van Britse, Japanse, Amerikaanse en Duitse onderzoekers is gepubliceerd in het Journal of Archaeological Science: Reports. Dit artikel is gebaseerd op persmededelingen van de University of Oxford en het Max-Planck-Institut für Menscheitsgeschichte.