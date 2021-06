Ook onder Biden lijken Verenigde Staten niet meteen van plan om Amerikaans embargo tegen Cuba op te heffen

Ook binnen Europa wint het anti-Cuba sentiment terrein. Zo moest Europees buitenlandvertegenwoordiger Josep Borell zich begin deze maand verantwoorden in het Europees parlement. Ultraconservatieve politici hadden hem ervan beschuldigd een verdediger te zijn van de "Cubaanse dictatuur". Borell verduidelijkte dat de Europese Unie altijd tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba is geweest. "Ik zeg dit niet omdat ik een gevaarlijke Castrist ben", klonk het, "maar omdat dit het officiële standpunt is van de EU, dat elk jaar in de schoot van de Verenigde Naties wordt verdedigd."