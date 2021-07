Orient Express lokt opnieuw veel volk, maar passeert uiteindelijk niet door Antwerpen-Centraal

Ook op zijn terugrit uit Nederland lokte de wereldberoemde Orient Express heel veel volk. In Essen kwamen veel mensen foto's nemen in het station. Op andere plaatsen in de provincie trokken mensen naar de sporen, om de mythische trein voorbij te zien rijden. Wie naar het Antwerpse centraal station trok was er aan voor de moeite. De trein werd uiteindelijk rond Antwerpen geleid.