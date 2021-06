PFOS-onderzoek ook in Beringen en Genk: “We zijn bezorgd om de buurtbewoners en onze medewerkers”

Volgens de directie van het PLOT is de kans zeer klein dat de terreinen vervuild zijn. Het PLOT gebruikt al jaren een ongevaarlijk blusschuim en heel soms brachten brandweerkorpsen zelf hun blusschuim mee, maar ook dat is geregistreerd. Directeur Jacky Vastmans: “Ik wil niet vooruitlopen op de resultaten. Maar zoals we het nu inschatten met het schuim dat we altijd al in de school gebruikt hebben en dat risicoloos is, met de schuimen die misschien sporadisch gebruikt zijn door andere korpsen, denken we niet dat er een risico is voor de gezondheid.”

Maar de directeur blijft wel voorzichtig. “Natuurlijk moeten we de resultaten afwachten om dat te kunnen uitsluiten. Uiteraard zijn we bezorgd om onze buurtbewoners en onze medewerkers. Dus gaan we alles goed in kaart brengen”, aldus Vastmans. Binnen de maand moeten de staalnames afgenomen zijn. En dan is het nog enkele weken wachten op de resultaten.