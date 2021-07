Solliciteren voor astronaut:  Diepenbeekse arts waagt zijn kans bij ESA

Pieter Jan Van Asbroeck is een manusje-van-alles, zoals hij zelf zegt. Hij is arts in het Ziekenhuis Oost-Limburg, hij studeert nog aan de Vlerick Business School en nu wil hij astronaut nog toevoegen aan dat lijstje. “Als kind ging ik op International Space Camp in Amerika en deed ik een Mars-simulatie in de woestijn van Utah. Het heeft altijd al in me gezeten en nu was het ideale moment om me kandidaat te stellen.”