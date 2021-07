Geen Tomorrowland: zware domper voor taxi- en hotelsector, gemengde gevoelens bij buurtbewoners 

Bij de buurtbewoners van De Schorre in Boom, waar het festival plaatsvindt, heersen gemengde gevoelens. "Langs de ene kant ben ik gelukkig, omdat het op een slecht moment ging vallen", zegt Johan die vlakbij woont. "We hebben hier een wijkschool en die zou niet toegankelijk zijn. In juli ben ik zelf ook met vakantie en stoort het festival me niet. De opbouw en de afbraak nemen we er wel bij. Ik heb ook geen probleem met het festival zelf, maar met de randfenomen. Auto's die de hele nacht door de straat rijden met luide muziek bijvoorbeeld."



Ook voor een vrouw is het dubbel: "Langs de ene kant is het spijtig, want we vinden het wel speciaal en mooi en we feesten gewoon mee. Maar het is een bewogen jaar geweest en ik begrijp dan wel dat er redenen zijn om het niet te laten doorgaan."

"Ik denk dat het voor de buurtbewoners een enorme opluchting is, want weinig mensen staan erbij stil wat het hier in de streek teweeg brengt. We hopen volgend jaar iedereen terug te zien," klinkt het bij een andere vrouw. "Iedereen is hier fan van het festival! Kijk maar, er hangen overal vlaggen. Er zijn geen woorden voor. Het is er ramp voor de hele regio: de horeca, de winkels, de hotels, B&B's, de tankstations, het toerisme,... noem maar op!", besluit een man.