Socialistische vakbond ABVV zal  sociaal akkoord blijven steunen, maar kondigt actie aan tegen loonnorm

Zonder goedkeuring van het ABVV zou het sociaal akkoord gesneuveld zijn en zou het hele dossier bij de regering terechtgekomen zijn. Die moest eerder al over de loonnorm beslissen omdat de sociale partners er niet over uit geraakten. De regering besliste uiteindelijk dat de lonen in de private sector over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen, bovenop de index. Bedrijven en sectoren die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers wel nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro.

Het ABVV blijft zich tegen de loonnorm van de regering verzetten, benadrukte de vakbond vandaag. "Zodra het koninklijk besluit over de loonnoorm gepubliceerd is, gaan wij reageren. En dat zal leiden tot een betoging in de herfst", aldus Miranda Ulens van het ABVV.