Tomorrowland moet Vlaamse steun van 1,8 miljoen euro niet helemaal terugbetalen, nu festival niet doorgaat

"Ik sta daar 100 procent achter", gaat de minister verder. "Want anders gaan heel veel culturele events, ook kleinschalige, niet durven van start gaan in deze onzekere tijden. Op een zeker moment moet je als overheid achter je culturele sector staan en bereid zijn daar een inspanning voor te doen." Ministers Somers benadrukt ook dat dat de redenering was voor de hele maatschappij. "Het voorbije jaar hebben de overheden samen miljarden euro's gestoken in het laten overleven van bedrijven, sectoren, het veilig stellen van het inkomen van mensen. Dit heeft de maatschappij onwaarschijnlijk veel geld gekost. Maar we hebben dit wetens en willens gedaan om ervoor te zorgen dat we onze samenleving niet in armoede zouden storten, en wilden voorkomen dat bedrijven overkop zouden gaan of culturele instellingen de deuren zouden sluiten. Dus die inspanningen zijn weloverwogen gedaan om ervoor te zorgen dat we door die verschikkelijke coronacrisis konden geraken", aldus de minister.