Start reservaties voor rechtstreekse zomertreinen van en naar de kust

Nadat er vorige zomer vaak te veel mensen op elkaar gepakt zaten op de treinen en in de stations, waren een aantal kustburgemeesters vragende partij om een reservatiesysteem uit te werken. Met de Kust-Express wil de NMBS reizigers coronaveilig naar zee brengen.

Dimitri Temmerman van de NMBS: "Na de test was het voor ons duidelijk dat de reizigers een rechtstreekse trein wel zagen zitten, zolang dat aanvullend is op het normale aanbod. Voor ons is het belangrijk dat we niet werken met een reservatiesysteem voor de gewone treinen. Het is niet de bedoeling dat studenten en pendelaars zouden moeten reserveren. Het gaat om een echte toeristentrein met een vast begin- en eindstation."